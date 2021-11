Angéline MAHÉ

Ingénieur généraliste en Environnement et Energies, j'ai été diplômée en 2017 de l'école Polytech Chambéry. J'ai actuellement 4 années d'expériences professionnelles en tant que Chef de projets dans l'énergie éolienne et le raccordement HTB avec les postes de transformation électrique privé et le raccordement HTA de plusieurs parcs éoliens dans les régions des Hauts-de-France et du Grand-Est.

Mes compétences portent principalement sur la gestion de projets avec :

- la coordination des travaux d'études en équipe avec des chargés d'affaires et chargés d'études,

- les connaissances techniques de l'énergie éolienne, des arguments pour ou contre, de la réglementation, du fonctionnement d'une éolienne, ...

- la maîtrise des procédures de raccordement, des contrats d'achat, d'appel d'offre, ...

- le suivi de contentieux, appui à l'avocat et relecture

- Maîtrise des logiciels DAO, SIG, design graphique Adobe, photomontage et suite open office,

- Organisation de visite de chantier et réunions avec élus et partenaires locaux

- Pilotage de nouveaux projets postes privés

- Création d'outils et supports de communications, de planification et de formations aux postes privés

- Retour qualité et d'expériences