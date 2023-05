Angélique DIDRAT

De formation supérieure, une première expérience opérationnelle m’a permis de mener à bien missions et responsabilités au sein d’une Direction des Ressources Humaines structurée, notamment dans le domaine du Recrutement et du Staffing



J’ai ainsi pu notamment mettre à profit ma rigueur et mon enthousiasme et être amené à participer à l’ensemble des actions de recrutement.



Mes compétences :

Chargée de recrutement

Ressources humaines

Droit du travail

Recrutement

Sourcing

Gestion d'équipe

Formation