Angelique OLIVEIRA

Entreprises
-
CARREFOUR
- EQUIPIERE DE VENTE
Massy
2005 - 2005
vente ,mise en rayon ,utilisation d'engins de manutention
-
TRANSFORMATEURS S.A.S.
- OPERATRICE DE PRODUCTION
2005 - 2016
Groupe SCHNEIDER ELECTRIC- ex AREVA et ALSTOM (Petit-Quevilly)
-
NEXTLAB
- PREPARATRICE DE COMMANDE
2002 - 2002
-
MF PRODUCTION
- MAGASINIERE
2002 - 2005
-
NOUVELLES GALERIES
- MANUTENTIONNAIRE
2001 - 2001
-
NOUVELLES GALERIES
- MANUTENTIONNAIRE
2001 - 2001
-
FLUNCH
- EMPLOYEE DE RESTAURATION
VILLENEUVE D'ASCQ
2001 - 2001
-
FLUNCH
- EMPLOYEE DE RESTAURATION
VILLENEUVE D'ASCQ
2001 - 2001
-
NOUVELLES GALERIES
- MANUTENTIONNAIRE
2001 - 2001
Réseau
Pas de contact professionnel