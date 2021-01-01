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Angelique OLIVEIRA

Massy

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • CARREFOUR - EQUIPIERE DE VENTE

    Massy 2005 - 2005 vente ,mise en rayon ,utilisation d'engins de manutention

  • TRANSFORMATEURS S.A.S. - OPERATRICE DE PRODUCTION

    2005 - 2016 Groupe SCHNEIDER ELECTRIC- ex AREVA et ALSTOM (Petit-Quevilly)

  • NEXTLAB - PREPARATRICE DE COMMANDE

    2002 - 2002

  • MF PRODUCTION - MAGASINIERE

    2002 - 2005

  • NOUVELLES GALERIES - MANUTENTIONNAIRE

    2001 - 2001

  • NOUVELLES GALERIES - MANUTENTIONNAIRE

    2001 - 2001

  • FLUNCH - EMPLOYEE DE RESTAURATION

    VILLENEUVE D'ASCQ 2001 - 2001

  • FLUNCH - EMPLOYEE DE RESTAURATION

    VILLENEUVE D'ASCQ 2001 - 2001

  • NOUVELLES GALERIES - MANUTENTIONNAIRE

    2001 - 2001

Formations

  • Lycée Elisa Lemonnier (Le Petit Quevilly)

    Le Petit Quevilly 2000 - 2001 Diploma of Professional Studies

Réseau

Pas de contact professionnel