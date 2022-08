Angélique PECQUET (TOURNEYRE)

Actuellement en poste sur Saint Ouen L'aumône et en recherche active d'un nouvel emploi sur le Val d'Oise ou dans l'Oise. Je suis ouverte à toutes propositions dans tout type de structures (PME, Grands groupes, Cabinet Comptable). La seule chose que je recherche c'est un poste qui me permettra d'élargir mes compétences et pour lequel il existe des perspectives d'évolution (au niveau des responsabilités et/ou poste).



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

CCMX

Quadratus

Sage 100 et notions Sage 1000

MTAE Eurocompta

Divalto

Navision