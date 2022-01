Angelique RIGAUD

Je dispose d’une expérience de plus de 14 ans dans le domaine de la recette et du test logiciel. Mon parcours professionnel m’a permis de découvrir différents domaines fonctionnels et techniques (Transports ferroviaires, E-commerce, Transport logistique, Epargne salariale & flux bancaires, Mantis, Quality Center & ALM, Testink, SOAP-UI, XML…)



Compréhension fonctionnelle/technique des spécifications, mise en place des stratégies de tests , élaboration des plans de tests, détection et suivi des anomalies, rédaction des bilans et suivi des campagnes de tests, rythment mon quotidien de responsable de tests logiciels.



De nature curieuse et appréciant le travail en équipe, j’aime dans ce métier la nécessité de maîtriser et de comprendre les spécifications fonctionnelles et techniques des applications testées, tout en prenant en compte les exigences exprimées par le client et/ou les utilisateurs finaux.





Mes compétences :

ALM

Recette fonctionnelle

HP Quality Center

SOAP

XML

Mantis

TestLink