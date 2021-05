Angélique THIBERT

Je travaille dans les ressources humaines depuis 10 ans.



Après 7 années consacrées au recrutement d'ingénieurs, à l'évaluation des compétences et au développement des relations entreprises- écoles dans le domaine de l'ingénierie industrielle, j'ai la chance de mettre mes compétences au service de la formation pour adultes, du recrutement, de l'accompagnement à l'emploi, de l’orientation et des relations entreprises en Bourgogne- Franche Comté.



Mes domaines d'expertise :



Formation/relations entreprise-écoles

Formation en ressources humaines (Master, Titre pro de niveau III), Assessment center en leadership, animation ateliers TRE et prestations d'accompagnement au retour à l'emploi, conseil en emploi, simulations entretiens d'embauche,évaluation de compétences, pédagogie, médiation. Organisation d’événements recrutement (salons, jobdating, journées entreprises)



Recrutement

Entretiens de recrutement, approche directe, sourcing, outplacement, Recrutement 2.0,

Coordination de l'activité recrutement ( reporting, tenue du vivier, référente jobboards)



Commercial

Gestion relation client, fidélisation, conseil, rédaction CDC, PTF



Aisance rédactionnelle et relationnelle. Anglais confirmé, Informatique (Pack office, PCIE, Lotus note, Sage, Profil Soft, ALADIN)



Mes compétences :

Ingénierie

Recrutement

RH

Conseil

Formation

Management

Ingénierie pédagogique

Gestion des compétences

Psychologie clinique

Psychologie sociale

Réalisation d’entretiens individuels personnalisés

Présentation détaillée des dossiers de candidature

Contrôles de compétences auprès des précédents emp

Relation école

Processus de recrutement

Méthodes et techniques d’entretien ( Attitudes de

Assessment Centers

Techniques de Recherche d'Emploi

Orientation professionnelle

Evaluation des situations d'illetrisme

Animation de groupes

Animation de formations

Ingénierie de formation