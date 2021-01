Angelique VOYANTE

Voici les compétences que je mets à votre service !



Installée depuis 1998, Je suis Astrologue, Médium, Voyante et Magnétiseur. C'est un don de naissance.



Parallèlement j'ai une double casquette :

- Je suis journaliste pour WebmagTV, une chaine dédiée à la Culture et à l'Art

- J'anime l'émission de radio :

"Etincelles" sur IDFM98.fr, radio Enghien, tous les vendredi de 21h à 22h

Je reçois des personnalités du monde de l'ésotérisme, des écrivains, des scientifiques et des artistes.

je suis accréditée SCAM (société civile des auteurs multimedia)



Astrologue depuis plus de 22 ans. J'écris des Horoscopes hebdomadaires et réalise des petites vidéos du jour sur ma chaine Youtube "Etincelles d'Angélique", sous le nom d'Astro Vidéo. Je donne aussi des cours d'Astrologie.



Magnétiseur, j'ai un don pour les os, l'arthrose, le zona, les tendinites mais je ne promets jamais rien car chacun réagit différemment. Mon don vient toujours en complément de vos traitements médicaux.

Je suis barreur de feu.



Je vous accompagne en développement personnel.

J'utilise des techniques énergétiques pour aider les personnes victimes de traumatismes.

Je forme des magnétiseurs et des praticiens en énergétique, en transmettant des initiations.



Je vous aide à faire le point et à prendre des décisions importantes qui vous engagent sur le long terme.Je conseille aussi bien les particuliers que les entreprises, de toutes classes sociales.

Pour me consulter : 01 43 97 46 68 et 06 85 55 92 54 du lundi au samedi de 9h à 20h.



J'écris également des Horoscopes que vous pouvez lire sur mon blog "ma voyance angelique" sur wordpress et sur www.angelique.fr



J'ai écris la nouvelle : "Les Chevaux ne portent pas de diamants", en vente sur Amazon.

J'ai plusieurs projets littéraires en cours.

Retrouvez mon site dédié à l'écriture

http://angelique.iggybook.com/fr/



J'ai participé à "Un dîner Presque Parfait sur M6, dont la première diffusion a eu lieu le 7 mars 2014, diffusée ensuite sur RTL Plug en Belgique en février et avril 2015, ainsi que sur les chaines Francophones.



Venez visiter mon site www.angelique.fr et me rencontrer

Je consulte à Boulogne, à Saint Maur des Fossés, ainsi que par téléphone et par Skype.

Mon pseudo Skype est Angélique Voyante.



Mes compétences :

Journalisme

Médium, Voyante

Formation

Magnétiseur

Astrologue

Ecrivain

Conférencière

Animation radio