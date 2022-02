Ania FREINDORF

Www.aniafreindorf.com

PHOTOGRAPHE et correspondant pour "NEWSWEEK" Pologne a Paris.

PHOTOGRAPHE indépendant reportages, portraits.

Collaboration presse avec France, Angloterre, Pologne, Allemagne:

"Figaro", "Nouvel Observateur", "20minutes", "Newsweek", "Elle", "Marie-France", "Marie-Claire", "GEO-lino", "Bayard Presse", "Dziennik", "Préférences", "Blast", "Extra Small", "Tribune Juive", "Pink TV", "Diva", "Easy Jet", "Lewis`s", "Zwierciadlo", "Przekroj", "Twoj Styl"

Clients: UNESCO,AP,"Moet & Chandon", "Rafpol", "Expro", Gary Lucas etc



Cameraman sur documentaire "Pologne IVG" pour "Les Maternelles", France 5.

Cameraman et Réalisateur de documentaire "Les épiceries" pour la télévision satellite "Press TV"

Cameraman et Réalisateur de documentaire "Le Repas", Paris.

Cameraman et Réalisateur de documentaire "Le monde de Roy Stuart" Eva Production Paris.

Cameraman pour le long-métrage de Roy Stuart "The Lost Door".

Cameraman pour "Dailymotion"

Cameraman "Studio A" a Paris.

Cameraman pour "My Tv Communications", show "Y at 10", Israel.

Cameraman pour "Pub Fiction"/"Moet & Chandon", Paris.

Cameraman pour "New Deal Casting", Paris

Cameraman pour "Online Productions", Paris

Cameraman pour UNESCO, Paris

JRI pour E!News/KM Production, Paris

JRI pour TOUTIM Productions, Paris



Scripte dans court métrage de Francis Lalanne "Libre Arbitre", Barking Dogs production.



Assistante photo de: Pierre Dufour (Portraits), Pascalito (Portraits), Philippe Asset (Publicité, macrophotographie), Felix Sinpraseuth (Mode, Publicité - Numérique), Philippe Rupcic (Publicité), Michal Pasich (Bogdan Axman?s studio), Eric Seban-Meyer(mode), assistante photo/vidéo de Roy Stuart.



Expositions Photo :

1999 - Exposition collective "Joung photographers", Cracovie, Pologne.

2004 janvier - Livre « Pologne », éditions Mondeos

2005 - Exposition personnelle "Danse Intime" a "Pauza " galerie, Cracovie, Pologne

2005 - Exposition collective "Images acoustiques" a "Sound Gallery", Paris

2006 - Exposition collective "Moulin Rouge", Paris

2006 - Exposition personnelle "Ivan", Paris

2007 - Exposition collective "Europe of culture", Hongrie

2009 octobre - Livre « Anthologie des Femmes Poètes et Photographes du Monde », éditions Turquoise









Langues parle français, anglais, polonais et allemand.



Mes compétences :

Cameraman

Chef opérateur

Communication

Médias

Presse

Reportage

Artist

JRI

Documentaire

réalisateur

Video