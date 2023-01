Superviseur informatique curieux et proactif avec 3

ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, dont un

an à Saint-Barthélemy (île des Caraïbes). Je suis

actuellement à la recherche d'une opportunité pour

poursuivre ma carrière dans les hardwares et

softwares (systèmes, réseaux, virtualisation,

cloud...). Mon dévouement et mon expertise seront

une grande valeur ajoutée pour votre entreprise.