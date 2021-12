Anis OUADI

Diplômé en Master Analyse et valorisation des Usages Numériques (Paris-8) orienté gestion de projets informatiques et analyse/valorisation des usagers numériques (digital). Et en Master Ecologie et Environnement de l'université Sorbonne (EX: UPMC- Paris 6) orienté en particulier vers l'analyse de données (Data analyst). à travers mes stages et mon CDD Ingénieur d'Etudes (Université de Bordeaux), j'ai pu consolider mes connaissances sur les méthodes de gestion de projets, surtout dans un contexte de transformation digitale des entreprises.

Je suis à la recherche d'un poste en relation avec la data (Data Analyst, Ingénieur DeVops, Testeur en informatique, BI, Scrum Master) et reste ouvert à toute opportunité dans ces domaines.

Je suis disponible de suite et mobile en île-de-France.



Mes compétences :

Data Analysis

Statistical Analysis

algorithmie

Mathematical Modelling > Statistical Modelling

Standard Template Library

Agilité, gestion de projet

Business plan et budget prévisionnel



Outils & logiciels :

R Studio,

GitHub et Git

MArkdown

Python, Anaconda, Jupiter

Datavisualisation (ggplot, Matpolib)

Matlab

Linux

Agile Methodology

Analyse environnementale