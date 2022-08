Anis ROUISSI

Je travaille au sein d'une filiale du Groupe SFBT (Franchise Coca-Cola),Société de distribution des produits de la Gamme de ce groupe (Boissons Gazeuses,Jus,Lait et Dérivés,Eaux Minérales....),J'occupe actuellement le poste d'administrateur d'un système de Terminaux de facturation sous le nom de "Hand Hand Terminal 380" (HHT) à la disposition de nos vendeurs direct ( Porte à Porte )et ceci pour la facturation des produits de la Gamme via ce Terminal (Edition et impression de Ticket pour les détaillants,Accorder des ristournes et des Remises afin de Fidéliser ces clients,Accorder des Gratuités...) et géré par un Logiciel "Tournesol" pour analyse commerciale (Vente,objectifs,Stock,statistique..

En Outre de cette fonction mes nouvelles taches au sein de cette société réside dans le développement commercial.

Pilotage et coordinateur Projet ISO9001V2008



Mes compétences :

le sens de l'organisation

Organisation

sens de l'organisation