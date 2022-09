Aniss KOUBÂA

Ingénieur en informatique spécialité Génie Informatique diplôme de l'ENIS promotion 2005,

Ayant acquis une expérience très riche dans des SSII et Éditeur de Logiciel présente dans plusieurs secteurs dactivités "Assurance, Finance, Distribution, CRM" où jai eu loccasion dexpérimenter les plates-formes techniques les plus connues comme J2EE, J2SE , l'l4g , les systèmes i5 , les SGBD.

Par cette maîtrise technique et fonctionnelle combiné avec ma première expérience en tant que formateur professionnel m'a permis d'acquérir un certain nombre de compétences de communication, de facilité d'apprentissage et d'auto formation.



Je retiens de mon d'expérience une évolution stable et sérieuse.

...



Mes compétences :

Java/j2ee

Spring Struts Hibernate

Spring batch

As400

SQL

Eclipse

Eclipse RCP

DB2 et SQL

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Intégration continue

GWT

JSF

AGL Adelia

JIRA, Mantis

Maven

SVN CVS

Tomcat, JBoss, Web Sphere

Management