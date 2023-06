Anissa ZAIDI (ZAIDI ANISSA)

Après de longues années, j'ai pu acquérir la mise en place et faire appliquer les protocoles de procédures ; définir les orientations stratégiques de lentreprise ou les entreprises, analyser toutes les données de lentreprise et identifier des points à améliorer.

Aussi, connaître les différentes techniques de communication; avoir un très bon sens de lobservation et faire preuve de logique afin de sapercevoir rapidement des points à améliorer ;

faire preuve dune organisation sans faille et surtout la maîtrise de toutes les problématiques de la gestion (droit, économie, marketing, production)

Savoir diriger et motiver les salariés dune entreprise ET avoir une très bonne capacité de négociation et de conseil.