Anita BOUDANT (BOUDANT)

Sophrologue praticienne spécialisée (Titre RNCP) , et hypnologue certifiée, je suis directrice du Centre de Gestion du Stress Bordeaux Nord, rattaché au réseau national des Centres de Gestion du Stress .

Je suis également formée à la cohérence cardiaque, la PNL, autohypnose, les mouvements oculaires, et différentes méthodes de relaxation.



Je propose des accompagnements individuels personnalisés, notamment dans les domaines suivants :

- régulation du stress, gestion des émotions

- troubles anxieux, irritabilité

- troubles du sommeil

- douleurs chroniques

- optimisation des potentiels cognitifs (mémoire, concentration, créativité...)

- développement personnel



En fonction de votre demande ainsi que de l'évolution de vos besoins, je vous proposerai la solution la plus adaptée.



Indépendamment ou en complément de la médecine traditionnelle ou d'autres thérapies, la sophrologie et l'hypnose apportent une aide précieuse dans le cadre d'une prise en charge globale.