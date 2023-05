Anita GLELE-TAMION (ANITA GLELE)

J'ai un peu plus de 18 années d'expériences en tant que clerc de notaire rédacteur d'actes ( successions, donations, partages, ventes, cession de fonds, licitations, création de société, formalités préalables, formalités postérieures), je suis titulaire d'un diplôme de Clerc de Notaire, d'un diplôme universitaire de Droit Patrimonial de la Famille validé à l'université de Panthéon Assas Paris II ainsi qu'un certificat d'aptitudes aux fonctions de notaire.

Je suis également conseillère municipale dans ma commune.



Mon parcours ma permis d'apprécier et appréhender les différentes facettes de ce métier.



Mes expériences professionnelles ainsi que mes stages mont permis de développer mon sens de la pédagogie et de la communication en fournissant des informations et des conseils juridiques dans un langage clair et compréhensible pour les non-initiés; mon esprit d'analyse, de synthèse et mes capacités rédactionnelles grâce aux recherches et courriers effectués pour les clients et les intervenants sont des atouts pour mon métier.

Ces expériences ont complété mon cursus universitaire qui m'avait déjà procuré une solide formation juridique.



Consciencieuse, méthodique et résistante au travail, je serais rapidement opérationnelle. Ma rigueur et ma discrétion ont été appréciées dans le cadre de mes fonctions.