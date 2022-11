Anjaerjy ERJY

Je suis un étudiant auprès de l'Institut Nationale des Sciences Comptables et de l'Administration des Entreprises (INSCAE), ceci depuis 2011. Actuellement, je viens de finir mon "Master 1"en option ADMINISTRATION D'ENTREPRISE et je convoite de suivre mes études en "Master 2" en option RH ou Stratégie Marketing pour la prochaine rentrée. Mon objectif personnel est de devenir un haut responsable ou un Directeur des Ressources Humaines dans l'une des grandes entreprises de Madagascar et de révolutionner ce domaine. Mon point fort est que je suis doué dans l'art de l'innovation, j'aime apporter de l'amélioration, voir sur une nouvelle vision les cas qui sont déjà dites classiques. Mon point faible est d'être trop méticuleux, pour le surmonter, j'ai du me convertir à rédiger un journal pour avoir la maîtrise de mon temps.