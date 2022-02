Ann-Carin ANN-CARIN

Je travaille dans le domaine du marketing et des relations publiques chez imds professional, une entreprise qui aide les entreprises à répondre de manière durable et sûre aux exigences de conformité des matériaux et des produits et à respecter toutes les directives. Notre activité principale comprend le conseil, le service et la formation sur les lois, les règlements, les directives et les exigences spécifiques des clients en matière d'environnement.

https://www.imds-professional.com/fr/