Anna DENYS-PHILIPPE

Depuis 4 ans, Je suis chargée de projets sur les métiers de la communication (digitale / print) mais aussi sur des missions d'organisation d'événements.



Je suis ingénieure généraliste de formation. J’ai obtenu mon diplôme à l’Ecole des Mines d’Albi dans le Tarn en 2014. Lors de ces années d’études, j’ai acquis des connaissances scientifiques variées mais aussi des compétences en gestion de projets qui me servent au quotidien pour optimiser mes projets.



J’ai ensuite décidé de me spécialiser en marketing et communication au sein d’une école de commerce à Toulouse (Toulouse Business School). Je me suis naturellement orientée vers des missions de marketing et de communication grand public : écriture de revues, développement d’application mobile, marketing opérationnelle avec la conception d’outils (brochures, publicités, dossiers de presse) tout ceci en gérant les coûts, délais et bien sur la qualité des réalisations avec les prestataires.

Pour la partie digitale, j'ai pu géré le porte-feuille de réseaux sociaux de plusieurs structures, je me suis chargée de refonte de site internet en lien avec des développeurs, j'ai également créé et gérer des campagne d'Emailing + création newsletter (SendingBlue).



Je recherche aujourd'hui des nouvelles missions , une aventure qui serait un réel moteur et un challenge au quotidien.



Ayant pu travailler sur différentes missions et secteurs d’activités, je suis très polyvalente et efficace, un vrai couteau suisse. Je pense pouvoir aider sur un bon nombre de missions : communication (print/digitale), organisation d'événements, community management, gestion d'un porte-feuille produit ...



A bientôt je l'espère



Anna



Mes compétences :

Chaîne graphique

Formation professionnelle

Communication institutionnelle

Gestion de projet

Social media

Community management

Marketing opérationnel

Communication

Techniques de vente

Vente directe