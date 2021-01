Anna DOUDOU

Une petite créatrice de peluche pour les enfants, c'est un grand rêve qui est devenu réalité par la création de ma toute première boutique. C'était l'assemblage idéal entre le monde de la création et l'univers des enfants. Mes nombreuses création de petite peluche ainsi que de peluche géante sont destiné à un jeune public mais aussi aux parents, après tout il n'y a pas d'âge pour apprécier les peluches. Nos peluches sont pour la plupart conçu pour les enfants mais un grand nombre font office de dons pour les enfants dans des pays sous développé.

" https://univers-peluche.fr/ "

C'est à l'occasion de mon dernier voyage en Inde et par la traversé des pays d'Afrique du Sud que j'ai pu voir sur le visage de ces enfants un sourire naître sur leur doux visage en serrant bien fort nos peluches. Un souvenir chaleureux et plein d'humanité que je garde en souvenir.

Mon métier de créatrice de peluche diverse et varié qui peut aller des animaux en peluche ou encore de doudou pour les bébés.