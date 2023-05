Anna NDONG GONZALES

Après quelques années de conseil et de management « dans la société de tous les possibles » UFF, j’ai le plaisir de me réaliser en qualité de Responsable Commercial. J’écoute, j’accompagne, et je grandis avec chaque membre de mon équipe de Conseillers en Gestion en Patrimoine, autour du partage des valeurs de notre métier d’accompagnement de nos clients actuels et en devenir.



Vous êtes peut-être notre prochain client ?

Nous sommes toute une équipe à votre écoute, et à avoir envie de vous rencontrer et vous accompagner dans la réalisation certaine de vos projets de vie.



Vous voulez exceller en conseil et en accompagnement de projet de vie ?

Si vous êtes motivée et avez un grand sens du relationnel, que des valeurs telles que Intégrité, Combativité et Convivialité résonnent en vous, venez nous rejoindre. Partageons ensemble notre beau métier et notre envie d’être au service du client autour de solutions créatives et dédiés.



Au plaisir de vous lire ou de vous entendre.



Anna GONZALES

Tel : 06 19 81 57 10

Mail : anna_gonzales@uff.net

www.uff.net



Mes compétences :

Management

Conseil en gestion de patrimoine

Anglais

Relation Clientèle