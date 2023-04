Anna PONCELET

Diplômée d’un Master 2 « Administration des entreprises » (obtenu en France) et d’études supérieures en Droit Civil équivalent d’un Bac+5 (obtenu en Russie), je suis forte d'une expérience professionnelle de plus de sept ans dans la conduite de projets.

Ayant travaillé en contact régulier avec des partenaires et clients, je possède une grande expérience dans le contact relationnel.

Actuellement en poste de chargée de mission au sein du Conseil Régional de Champagne-Ardenne dans la Direction des Affaires Internationales, je possède également une expérience au sein de la Direction du Développement économique, ou j’ai travaillé dans un pôle de développement international des entreprises.



Motivée, autonome, efficace, grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Conduite de projet

Relations internationales