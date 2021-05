Anna SCHEIBEL

Imaginer, dessiner et concevoir sont des compétences dont je dispose. Ma créativité et mon goût des belles choses seront des atouts indéniables. Je suis toujours au fait des dernières tendances et je me plais à réaliser des projets, toujours en restant à l'écoute des attentes et des envies d'une clientèle exigeante.Désireuse de mettre en oeuvre l'ensemble de mes connaissances dans une équipe dynamique, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations que j'aurais plaisir à vous exposer.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Relations sociales

Leadership

Dynamique

Détermination

Créativité

Adaptation