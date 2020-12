Anna TAKAHASHI

Je pratique le Gaiayoga depuis sa naissance, en 1997. Après avoir longtemps travaillé dans le domaine de la musique, de l'édition et de la communication en France et en Belgique, je m'installe au Québec en l'an 2000 afin de suivre les enseignements de Reine-Claire et Gaal, les créateurs du Gaiayoga. Je vis à Montréal, où j'enseigne le Yoga des voyelles tout en continuant d'explorer tout ce qui fait bouger le corps et l'âme. J'anime aussi régulièrement des ateliers et des stages de fin de semaine en France, en Allemagne et au Japon.



