Anna VASSILEVA

Plus de 10 ans d'expérience et une carrière qui m'a donné le privilège de travailler sur des projets vraiment excitants. Voici quelques uns présentés ici, et qui de fait relient Marketing, Création et Gestion de projets.

http://annavassileva.wix.com/mobilier-decoration



Ces années passées parmi des créateurs visionnaires, travaillant au développent de projets pétillants, ont alimenté ma passion de l'innovation qui m'anime aujourd'hui.



Mes principales missions sont :



• Elaboration de la stratégie commerciale : Analyse du marché cible et positionnement stratégique. Evaluation des opportunités du marché (pénétration de marché, extension, diversification), stratégie marketing, objectifs et plan opérationnel, préconisations des actions à court, moyen et long terme. Elaboration / repositionnement d’image de marque, écriture du concept de la marque (valeurs, identité visuelle, packaging, PLV).



• Structure de l’assortiment : Développement de nouveaux concepts de vente, plan de masse, construction de l'offre, structuration des gammes en cohérence avec la stratégie marketing (largeur, profondeur, merchandising, objectifs CA/ml et marge/ml). Plan de collections et du cycle de renouvellement.



• Développement de collections : Construction des books de tendance. Construction des collections par thèmes / look / tendances (fixation nombre de références, quantités, prix, période de vente, opérations commerciales). Création de gammes MDD. Bref design et développement produit.



• Bilan de gamme : Analyse des performances et rationalisation des gammes, suivi des ventes et actions correctives. Veille concurrentielle, recherche et identification des tendances et des blockbusters.



• Communication : Plan de communication omnicanal. Participation à la construction des catalogues publicitaires et aux séances photos. Préconisation de design packaging et PLV, développement d’outils d’aide à la vente pour le réseau de distribution (franchises/ enseignes).



• Gestion de Projet Concept : Elaboration des concepts (parcours d’expérience client, évènements, shop in shop), mise au point de la méthodologie, retro planning, management d’équipe, coordination des différents services en mode projet, mise au point et suivi des testes (magasins pilotes, gammes testes), déploiement du projet (parc de 90 magasins).



• Management : Gestion d’équipe de 3 à 5 personnes. Coordination d’un réseau de Responsables de secteur.



Je suis à l'écoute d’opportunité professionnelle évolutive dans une entreprise innovante. Je suis passionnée de Design Créatif, Déco, Mode et Innovations - ce qui me rend mobile et prête à relever les défis.



Mes compétences :

As400

Photoshop

Illustrator

Indesign CS5

Flash

Excel

Word

Access

Acheteur International

Sourcing Asie

Marketing

Commerce International