Annabelle ALESSANDRIA

Femme épanouie, j'assume plusieurs rôles.

Professeur des ecoles depuis 15 ans, j'ai géré pendant 6 ans la direction d'un établissement privé de 220 élèves.

Je suis actuellement adjointe à la communication et au numérique pour la commune d'Ille sur Tet.

Dans ce cadre, je suis également ambassadrice du collectif des femmes élues du département des Pyrénées-Orientales. Notre mission est de valoriser et faire reconnaître le statut de la femme élue.

Enfin, je suis aujourd'hui formatrice dans différents domaines : la communication et la prise de parole, l'éducation à la parentalité et le bien-être et la santé naturelle.