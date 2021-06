Annabelle MAJERUS

Forcée de constater que mon premier métier dans l'hôtellerie ne pourrait me permettre de vivre selon le modèle que j'avais imaginé...



J'ai repris mes études à l'age de 28 ans afin d'acquérir un diplôme dans le domaine de la Qualité, métier que j'avais côtoyé et qui avait suscité un intérêt tout particulier, voir un engouement.



Formée par un passionné (André HUOT) et engagée au sein de l'entreprise FORCLUM (entreprise d'installations électriques qui deviendra EIFFAGE Energie) en 2003, j'ai obtenu mon diplôme tout en certifiant ISO 9001 mes 2 premiers établissements.



J'ai œuvré jusqu'en 2008 au sein de FORCLUM, certifié 4 autres établissements, maintenu une certification CEFRI, et intégré petit à petit l'environnement dans le but d'atteindre la certification ISO 14001. Courant 2008, ma direction accédera à ma demande et on me confiera la mission prévention d'un établissement.



Fin 2008, une opportunité je quitte FORCLUM / EIFFAGE Energie pour TPSM (travaux Publics Seine et Marnais - Groupe ROVANIER), entreprise de travaux publics dans laquelle j'exerce le poste de responsable Qualité, Prévention et Environnement.



Riche d'expériences nouvelles, ce poste me donnera l'envie de développer le domaine de la prévention. Aussi pour parfaire mes compétences et œuvrer au quotidien dans ce domaine, je réintègre fin 2010 EIFFAGE Energie en tant que préventeur d'un pôle de 5 établissements que me confiera le patron que j'ai suivi durant ma première période chez EIFFAGE Energie.



Mes missions s'articulent autour des principaux objectifs consistant à baisser nos TF/TG et à mettre en oeuvre collectivement les actions nécessaires afin que nos salariés viennent travailler dans les meilleures conditions mais repartent aussi chaque soir chez eux sans encombre de quelque nature que ce soit.



Fin 2013, j' intégre EIFFAGE RAIL, filiale EIFFAGE Travaux Publics.

Riche de mes expériences passées, j'ai tenté d'apporter mon expertise en matière de prévention et nous avons tous ensemble réussi dès la première année à entrapercevoir une amélioration de nos résultats... (TF de 71 à 16).



Depuis avril j'ai rejoins les équipes du génie civil, ouvrages d'art de l'IDF ...

En avant pour de nouvelles aventures !!



Mes compétences :

MASE

CEFRI

Risques psychosociaux

Norme ISO 9001

Gestion de la qualité

Prévention des risques professionnels

Norme ISO 18001