Après l'obtention de mon DUT Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE), je souhaite poursuivre mes études et intéger l'École d'ingénieur INSA à Bourges et obtenir le Diplôme Énergies, Risques et Environnement option Ingénierie de la qualité.



Ce diplôme me permettrait d'acquérir une double compétence : ingénieur et manager. Il m'offre également la possibilité d'acquérir de nouvelles notions scientifiques et techniques.