Je suis à la recherche de nouveaux challenges RH sur la région Grand-Est.



Diplômée dun master RH et plus de 3 ans dexpérience dans le domaine des ressources humaines, je recherche un poste généraliste me permettant de développer mes compétences en RH et m'épanouir professionnellement. Préavis dun mois



Peut-être à très bientôt,

Annaëlle