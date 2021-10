Annaig LESCOP

Idnautic est une plateforme de vente en ligne de prestations nautiques et liées au maritime sur le territoire français et permet de faire l’interface entre les professionnels de ce secteur d’activité et les internautes.



Oubliez les heures passées à chercher des offres en naviguant de site en site ! Sur IDNAUTIC, vous pouvez rapidement les identifier et les comparer. La réservation s’effectue en temps réel.



Le lien entre les prestataires et les clients

Avec Idnautic, je mets mes compétences au service de clients internautes, dans l’attente d’un outil de recherche d’activités nautiques muni d’une réservation en ligne, et de prestataires dans ce secteur d’activité en recherche de visibilité sur le web et de vente en ligne.



Idnautic offre de nombreux services :



• Outil de recherche et de réservation en ligne : les internautes peuvent consulter gratuitement plus d’un millier d’offres (à partir du printemps) via les critères de recherche personnalisée. Ce comparateur permet au client d’optimiser son choix avant l’achat en ligne, de réserver en ligne et de recevoir la confirmation en temps réel.

• Outil de communication et de vente en ligne : les prestataires bénéficient d’une forte visibilité web, de la réalisation d‘actions de communication et de commercialisation auprès d’internautes ciblés, et accèdent à la vente en ligne de leurs offres à moindre coût.

• Accompagnement / conseils : Idnautic propose aux prestataires de ce secteur d’activité des Formations Actions pour être plus performant sur le web et dans le e-commerce. Le développement du chiffre d’affaires est dû à la conception et la rédaction d’offres adaptées aux besoins clientèles, par des actions de communication, de commercialisation, et la connaissance des canaux de distribution.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamique

Esprit d'initiative

Autonomie professionnelle

E-commerce

Réactivité

Développement commercial

Marketing

Webmarketing

Management

Gestion administrative

Gestion financière

Promotion

Communication

Production