Anne BEUSCHOLD

Fleuriste expérimentée avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, je suis passionnée par les fleurs et les arrangements floraux. Je suis reconnue pour mon expertise en matière de choix et de mélange des couleurs et des espèces, ainsi que pour ma créativité dans la conception d'arrangements floraux originaux et esthétiques. Je suis également très à l'écoute de mes clients et suis capable de répondre à leurs besoins et à leurs préférences.



Mes compétences :



-Connaissance approfondie des différentes espèces de fleurs et de plantes, ainsi que de leurs besoins en soins.



-Excellente habileté manuelle et sens de l'esthétique



-Aptitude à la vente et à la communication avec les clients



-Sens de l'organisation et de la gestion du temps et de l'espace de travail



- Créativité dans la conception d'arrangements floraux originaux et esthétiques