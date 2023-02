Anne BOURGEOIS

CONDUITE DE PROJETS DANS LE CINEMA ET L’AUDIOVISUEL



DEPUIS JANVIER 2010

Société Vertigo Events, entreprise d’organisation événementielle dans le cinéma et l’audiovisuel.



Formations L’art de la série télé et Art et Technique de L’industrie du rêve /SESCA Formation : montage de formations professionnelles autour de l’audiovisuel et de la technique au cinéma, organisation des sessions de formation au Forum des Images, gestion administrative et institutionnelle, campagne de communication (annonces presse – e-mailings), recrutement des stagiaires, mise en place d’enquêtes de satisfaction.Array



Cinefinances.info : lancement du site de Cinefinances.info, base de données des plans des de financement de tous les films français. Campagne de communication (annonces presse, e mailings) et relation presse.Array



Convention Européenne de l’Union Internationale des Cinémas dans le cadre de Cinema Expo (21- 24 juin 2010 à Amsterdam) : conception, programmation et organisation des conférences sur les évolutions technologiques et les grandes tendances de l’exploitation européenne, recherche des intervenants au niveau européen et international, travail en comité de pilotage avec les membres de l’UNIC et Nielsen New York, en charge de la communication presse en France et en Europe, mission de commercialisation de stands, gestion logistique des 4 journées de la Convention. Mission effectuée en langue anglaise et française. En partenariat avec Nielsen New York et l’Union Internationale des Cinéma regroupant 18 pays, 28 000 écrans. http://www.cinemaexpo.com Array

DEPUIS DEC. 2004

DIRECTRICE ARTISTIQUE ET DELEGUEE GENERALE DU FESTIVAL PROFESSIONNEL DE CINEMA L’INDUSTRIE DU REVE

Conception, montage financier, direction artistique, programmation, communication, organisation et management de sept éditions. Budget annuel 170 000 €, 30 000 spectateurs, 700 intervenants professionnels.Array



. 12é édition 2012 « Où va le cinéma ? Part III : Producteurs et Techniciens : la nouvelle donne ? 1er au 4 février 2012. En collaboration avec les organisations professionnelles.

. 11é édition 2011 « Où va le cinema ? Part II : Techniciens, cinéastes, outils, ils font le cinema français d’aujourd’hui». 30 mars - 3 avril 2011. En collaboration avec les organisations professionnelles.

. 10 é édition - 1er au 6 décembre 2009 –« Art et Technique : Où va le cinéma ».

. 9 é édition 2008 « A l’écoute de la bande son »». 9é édition – 9 au 14 décembre 2008 - consacrée aux métiers du son

. 8é édition 2007 « Après le tournage». 8é édition – 4 au 8 décembre 2007 - consacrée aux métiers de la post-production.

. 7é édition 2006 « Profession : producteur». 7é édition – 5 au 10 décembre 2006 - consacrée aux producteurs, studios et lieux de tournages en France et dans le monde entier.

. 6é édition 2005 « En lumières ». 6é édition - 6 au 13 décembre 2005 - consacrée aux directeurs de la photographie et aux métiers de l’image cinématographique.



