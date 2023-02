Anne BOURLANGE STEADMAN (BOURLANGE)

Spécialiste en gestion de projets scientifiques, dabord dans la recherche en science des surfaces et des couches minces puis dans lorganisation dévènements au sein dune école européenne, jai développé à linternational de solides compétences relationnelles, et la capacité de travailler avec aisance dans différentes langues, dont l'anglais.



Une connaissance approfondie du système anglais,

Un esprit d'entreprise et la motivation nécessaire pour atteindre vos objectifs



Aujourd'hui enseignante contractuelle en science, math et anglais