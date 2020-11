Anne CAPEAU

Titulaire d'un Master 1 en sciences de l'éducation/Ingénierie pédagogique, je travaille depuis le 1er juillet 2011 à l'école de la 2ème chance Grand Lille. Dans un premier temps j'y ai exercé le métier de formatrice, et aujourd'hui je suis chargée de développement de projets.



J'ai suivi une formation universitaire en anglais (DEUG) , préparé un DEFA (diplôme d'état relatif aux fonctions d'animation) et validé une licence en sciences de l'éducation.

J'ai vécu un an à Londres où j'ai obtenu le Cambridge First Certificate in English.



Mes principales expériences professionnelles sont dans les domaines culturel, socioculturel et de l'enseignement.



Mes qualités sont l'enthousiasme, la rigueur, la sensibilité, la curiosité et l'ouverture d'esprit.



Ma devise: «Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles.» Lester Raymond BROWN



Mes compétences :

Gestion de projets

Formation

Pédagogie