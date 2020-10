Digital lover connectée, j'ai fait de la communication digitale mon coeur de métier. Formée par des intervenants professionnels et forte de plus de 5 ans d'expérience en entreprise, j'ai acquis un savoir-faire dans le développement d'écosystèmes digitaux. Désignée référente en communication digitale depuis 2018 par le Comité stratégique de CNR, je suis en charge de la stratégie de communication digitale de l'entreprise sur ses sites internet et ses réseaux sociaux.