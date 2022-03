Anne-Christine BURRE

Forte d’une expérience de plusieurs années dans la gestion administrative, J’oriente mon travail afin de répondre rapidement aux attentes et à la satisfaction du client, assurer un accompagnement dans les démarches commerciales.



Rigoureuse et polyvalente, je sais organiser les priorités, gérer un agenda, j'ai le sens de l’écoute et connais l’importance du rôle de conseil. De même que ma connaissance en comptabilité et la maîtrise des logiciels me permettent de travailler rapidement.



Mes compétences :

Gestion locative

Gestion administrative

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISIS

IBM AS400 Hardware