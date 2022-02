Anne-Claire SAVY

Après l'organisation des espaces architecturaux, l'organisation de la Transition vers un Développement Durable, à travers le prisme d'une Economie Circulaire Inclusive.



Après 18 années d’expérience du métier d’architecte, j’ai entrepris de transposer mon savoir-faire et mes compétences de concepteur et maître d’œuvre d’espaces dans la gestion de la mise en œuvre du Développement Durable ( DD). J’ai choisi le prisme de l’Economie Circulaire Inclusive (ECi) adaptée à la dimension systémique de la transition, pour appréhender la transition vers un DD.



Dans cet objectif, j’ai parallèlement suivi le 1er MOOC sur le thème de l’EC et le Mastère de Gestion du Développement Durable et du Changement Climatique co-acrédité par TBS, INP-ENM et INP ENSAT. Le MOOC m'a initié aux base de l'EC et m'a ouvert les portes de l'Institut de l'EC, avec la rencontre de JC Lévy et de Vincent Aurez. Entre autres enseignements théoriques, le Mastère m'a permis d’organiser une journée internationale de rencontre sur les initiatives durables (Grand prix des Collectivités Responsables des ANEDD 2015) et d'animer une table ronde sur ce thème avec le Pr Dominique Bourg et le Pr Jan Jonker.



Le stage de Mastère m’a donné l’occasion de travailler au TBS Resarch Centre, avec le Pr Jonker au sein de la Chaire d’Excellence Pierre de Fermat, sur des études de cas de projets d’EC en Midi—Pyrénées (MP). Cette expérience pratique m’a apporté une connaissance à la fois pratique et académique de l’EC. Elle a abouti à la rédaction d’une note et d’une bibliographie sur une classification des approches actuelles d’intégration de l’EC en France, puis un article plus étoffé co-écrit également avec Cyril Adoue, actuellement en attente de décision du comité de publication d’une revue spécialisée; un article sur les études de cas sera rédigé prochainement.



Le Mastère a également été l'occasion de la rédaction d'une thèse professionnelle sous la direction du Pr Jan Jonker et de Vincent Aurez de l'Institut de l'Economie Circulaire, avec pour objet "le défi organisationnel - Approche inclusive à travers des écosystèmes d’acteurs - Etudes de cas en Région Midi-Pyrénées"



Cette année de reconversion 2014/2015 a donc été particulièrement intense et soutenue avec une immersion totale dans la connaissance de l’EC, au cœur des débats en cours, ainsi que dans sa représentation européenne, nationale, régionale et locale, au travers de multiples rencontres.



A l’issue de ce stage, le Pr Jonker m’a chargée de l’assister pour l’organisation d’un inventaire des Nouveaux Business Models de l’EC en MP entrepris par 29 étudiants de TBS, qui sera présenté au public dans le cadre d’un séminaire en avril 2016.



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Revit architecture