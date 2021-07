Anne CLEMENT

Plus de 25 ans d'expérience dans l'Agroalimentaire, au sein de la fonction commerciale - pour la RHF, la GMS et les Industriels.

Ce qui m'anime,

- c'est le client : gagner de nouveaux clients, développer le partenariat, construire et répondre à leurs besoins.

- c'est le travail d'équipe : avec les clients en leur apportant de la formation, de l'expertise produits ; avec les équipes internes en les mobilisant autour de projets ; avec mon équipe en les fédérant pour dépasser les objectifs, en les recrutant, en les formant et en développant leurs compétences.



Expérience :

1) sept. 2016 Aujourdhui - Directrice Commerciale France MOGUNTIA FOOD GROUP - Haya France (épices, marinades, sauces, gammes déshydratées)

Développe de nouveaux marchés, gère un portefeuille de plus de 600 produits sur 3 gammes, manage une équipe de 5 personnes

Périmètre : 300 clients - CA 6 M €



2) Groupe Heinz (sauces et condiments) - 22 ans de collaboration

janv. 2004 mars 2016 - National Key Account Manager en RHF

Gagne et développe les comptes distributeurs, les sociétés de restauration collective, les sociétés de restauration commerciale et les industriels.



2010-2016 : 48 clients - CA 7.2 M €

- CA périmètre en progression de +6% en 2015, sur un marché de la RHF à -3.5% en 2015

2008-2009 : 35 clients - CA 4.7 M €

- Gagne chez un client majeur de la restauration rapide, une nouvelle ligne de produits rapportant 1500 T/an

2004-2007 : 25 clients - CA 3.6 M€

- Accroît le CA de +7% à +11% en gagnant de nouveaux adhérents des centrales en produits frais



juil. 2000 déc. 2003 - Directrice Régionale des Ventes en GMS - Paris et Nord

Sur les marques Heinz, Petit Navire et Weight Watchers :

- Contexte d'intégration d'une nouvelle marque et marché (surgelé)

- Développe 9 clients régionaux (Sca Leclerc, Match, Francap)

- Manage une équipe mixte de 10 vendeurs (commerciaux intégrés et une agence commerciale, du débutant au senior expert), recrute, coache, forme et fait monter en compétences 3 collaborateurs



janv. 1998 juin 2000 - Responsable National Formation Force de Vente en GMS

Création de poste dans le cadre de la fusion des 2 forces de vente Heinz et Petit Navire

Périmètre : 45 vendeurs et 5 directeurs régionaux

- Recommande, prépare, organise la fusion en créant les outils et supports de vente

- Définit le plan de formation pour l'équipe commerciale (planning, contenu des modules, outils), le met en oeuvre et anime les sessions de formation aux Techniques de Vente