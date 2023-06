Actuellement domiciliée dans le Maine et Loire je recherche activement un poste sur l'ile de ré ou la Rochelle.

De formation commerciale, je suis expérimentée en télévente, prospection, techniques de ventes mais aussi relation client, accueil physique et téléphonique.

Dynamique, organisée et autonome, j'aime les challenges.





Mes compétences :

Microsoft Excel

télévente

Prospection commerciale

Microsoft Word

Accueil physique et téléphonique

Gestion des conflits