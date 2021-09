Anne DE KERGAL - LEBLAY (LEBLAY)

Chargée des Ressources Humaines chez EcoMundo depuis 2018



Ressources humaines :

Rédaction des offres d'emploi/stages/alternances

Gestion des recrutements en lien avec les équipes (pré-entretien téléphonique, suivi des entretiens avec les équipes et la direction, retours aux candidats, onboarding...),

Suivi et mise à jour des informations salariales en lien avec le cabinet comptable,

Gestion avec le Responsable Administratif et Financier des chartes et accords dentreprise (réunions CSE...),

Gestion quotidienne des salariés,

Gestion des procédures de sorties des salariés,

Gestion de la QVT,

Gestion du CSE (côté Représentants de la Direction)



Administratif, services généraux et secrétariat :

Assistance à la gestion administrative de la société (Suivi Agefiph, relations propriétaire),

Suivi des dossiers liés à lengagement RSE (Charte de la diversité, certificat recyclage),

Gestion des fournitures et achat de matériels divers,

Gestion du standard téléphonique et du courrier.



Communication-marketing :

Gestion et suivi de la communication interne (newsletters, séminaire, ...)

Gestion des webinars en lien avec les équipes communication et commerciale.



Formation :

Mise en place du plan de formation continue,

Gestion et suivi avec les organismes partenaires,

Gestion du statut dorganisme de formation dEcoMundo,

Suivi des formateurs.





Office Manager chez Conjuguer.fr (2013 - 2017)

Extranet à destination des collectivités locales pour les aider à échanger entre elles sur des problématiques de gestion locale (éducation, voirie, RH, juridique...).



Communication : rédaction de newsletters, articles, revue de presse, brochures, mode demploi...,



Networking : gestion de la base de données, optimisation de la présence de lentreprise sur Internet,



Administration : comptabilité, réception clientèle, gestion des fournitures et du standard téléphonique... et organisation dévénements,



Commercial et Juridique : rédaction, suivi et mise à jour des contrats, suivi des dossiers de marchés publics.





Fondatrice et Journaliste - L'Homme au Masculin (2011- 2016)

Magazine on-line proposant des conseils, astuces et idées pour les hommes.



Administration : création et gestion de la société avec les collaborateurs (comptable, informaticiens),



Communication : rédaction darticles sous différents noms et sujets (lifestyle, mode, voyages, etc.),



Networking : mise en place de partenariats (échanges de liens, jeux-concours) et création dun réseau dattachés de presse et de marques. Suivi du SEO, data analyses et reporting. Création et gestion des réseaux sociaux