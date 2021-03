Anne DERRI

Bonjour,



Polyvalente, dynamique, réactive et ambitieuse, je m'implique énormément dans mon travail, ainsi que dans l'entreprise où je suis employée.

J'ai une grande soif d'apprendre, le changement et la nouveauté me stimule, je madapte rapidement et facilement à mon environnement de travail ainsi qu'à l'équipe.

Je suis à lécoute des clients mais aussi de mes collègues pour une productivité maximale.





Mes compétences :

Commercialisation

Amélioration de process

Gestion du changement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet