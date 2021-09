Anne DUVERNOIS

Véritable technicien polyvalent de l'agencement de l'espace.



Partenaire privilégié de l'architecte pouvant prendre en charge tous les travaux d'aménagement, depuis le second œuvre jusqu'à la décoration.



Les domaines d'intervention sont très variés : architecture intérieure évidemment, mais aussi décoration et aménagement de commerces, de bureaux, réalisations éphémères (stands, expositions, évènements, scénographie).



Tenir compte des contraintes fonctionnelles, structurelles, esthétiques, didactiques, symboliques, techniques et productives.



Aimer les formes nobles, les matières sensuelles et surtout l’espace pour les associer au travail de la lumière.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Architecture

Autocad

Cinema4D

Conception

Création

Décoration

Evénementiel

Image de synthèse

Imagination

Infographie

maquette

Plan 3D

Salon

scénographie

Synthèse