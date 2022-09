Anne GILIBERT

Recherche emploi dans le secteur public ou privé, CDD, CDI ou intérim, de préférence en Auvergne, Loire ou Ardèche mais néanmoins prête à bouger. Également disponible pour des remplacement de SF libérale dans le Puy-de-Dôme.

Motivée, sérieuse et rigoureuse. Polyvalent et flexible, je m'adapte facilement au mode de fonctionnement des différentes équipes (et maternités).



Mes compétences :

Entretien prénatal précoce

Rééducation du périnée

Polyvalence

Flexibilité

Suivi médical de la grossesse

Accouchement et sa surveillance

Manoeuvre d'urgence mère/enfant

Sens de l'engagement

Qualités relationelles