Anne-Isabelle CHAVANON (CASTEX)

Mon expérience dans le support commercial et l'administration des ventes m'a amenée à encadrer des équipes administratives, puis à prendre en charge des projets commerciaux. Résolument orientée vers la satisfaction du Client, je cherche à organiser mes missions afin d'atteindre une productivité optimale.



Très impliquée dans tout ce que j'entreprends, je suis motivée par les nouveaux projets : développement, optimisation, dématérialisation, définition de process administratifs, accompagnement au changement, organisation de formations.



Ce que j'aime le plus dans mon travail ? Partager mon savoir, faire évoluer les équipes, prendre part aux décisions stratégiques de l'entreprise !



Mes compétences :

Management d'équipes

Gestion de projet

Administration des ventes

ERP

Microsoft Excel

Reporting et analyse de données

Organisation du travail

Facturation

Gestion de la relation client

Comptabilité clients

Gestion des litiges

Anglais

Responsable de service