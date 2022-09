Anne LAHOUZE (LOEFFLER)

Psychologue clinicienne enfants-adolescents-adultes.

Entretien, Suivi, Soutien, Accompagnement, Bilan psychologique.



Définition de ma profession: La psychologie clinique est une branche de la psychologie ayant pour objet l'étude, l'évaluation et le traitement la plus exhaustive possible des signes de souffrance psychique ainsi que des symptômes d'un individu ou d'un groupe dans la totalité de sa situation et de son évolution. La visée est de faire accéder le patient à la cession de ses souffrances/de son mal-être (psychique sain ou pathologique) mais aussi d'aider la personne à donner un sens à ce qu'elle vit, de l'accompagner dans les choix qui lui sont propres. Le psychologue aide à « penser » les blessures afin de les « panser » ensemble : « poser des mots sur les maux ». Il aide aussi à « penser demain », « prendre sa vie en main ».