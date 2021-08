Anne-Laure BOUCHOT

Issue du milieu Agricole, j'ai réalisé une formation d'Ingénieur en Agriculture à l'Institut Polytechnique Lasalle Beauvais après mon bac Scientifique.

Je me suis spécialisée en Industries Agroalimentaires en fin de cursus pour perfectionner certaines compétences :

- anticiper le développement des IAA

- suivre des plans d'essais pour l'innovation produit

- travailler en équipe sur un projet de développement agroalimentaire

- mettre à profit ma curiosité culinaire et mon goût pour l'innovation produit

- créer des outils, indicateurs propres à l'amélioration continue



Aussitôt la fin de mes études j'ai réalisé deux CDD en basse Normandie, l'un pour cheese ingredient en r&d qualité et l'autre en qualité chez Leclerc. Par la suite, de retour dans l'est , j'ai travaillé chez Bongrain en tant qu'animatrice ressources laitières, notamment sur le projet lait durable . Par la suite , je souhaitais enrichir mon parcours dans la finance, c'est ainsi que j'ai été chargée d'affaires agricoles pour la banque cic .

Par la suite j'ai suivi la qualité dans une fromagerie en haute Soane, plutôt polyvalente mais coopérative dynamique à 80% fournisseur à l'étranger... Les pâtes molles c'est un métier, et surtout ça se bichonne !!! sécurité alimentaire oblige ! Certifié BRC, j'ai appri à auditer en interne mon entreprise après avoir lu l'essentiel du BRC ... mais comme la réglementation est une surprise au quotidien, j'ai bien pris note de l'importance de la veille réglementaire ...

Aujourd'hui je fais confiance à l'entreprise locale, en fait la plus prêt de chez moi, donc pratique, et j'anime la qualité et plutôt , la conduite des changements sur une usine imposante , impressionnante par ses structures et la fierté locale.

Animer la qualité ça ne s'invente pas, il faut y croire , pour chaque jour marquer un jalon, en espérant atteindre l'amélioration continue tant rêver de tous même avec les imprevus. L'audit est un dur métier, c'est rythmé , mais il retrace de façon transversale tous les paramètres qui entrent en jeu pour assurer la sécurité alimentaire en toute sécurité des personnes bien sûr ...



Mes compétences :

Développement

Agriculture

Audit

Analyse financière

Gestion de la qualité

Sécurité au travail

Communication transversale

HACCP

Analyse de risque

AMDEC