Anne-Laure GALAUD

Je suis actuellement disponible et en recherche active.



Assistante Qualité Environnement,j'ai suivi une formation d'animateur sécurité interentreprises dans le but de trouver une opportunité de responsable QSE.



j'ai eu en charge la partie environnement (analyse envtale, veille reglementaire, animation terrain....), l'HACCP, l'élaboration et suivi des plans d'action envt et qualité, audits.

En relation directe avec la production, je m'occupais de toute l'implementation documentaire liée au process et conditionnement.

Je gèrais également nos prestataires de service relatifs à l?hygiène, à la qualité, aux déchets?..

Egalement,responsable du module SAP Quality Management dans le cadre de la mise en place de la nouvelle version SAP R/3 (masterdata, leader project, formation aux opérateurs).