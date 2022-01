Anne-Laure MALLET

Curieuse en ce qui concerne la culture , les arts (Beaux-arts, arts anciens, contemporains...) et d'arts vivants (théâtre, chant), j'ai commencé par suivre un cursus universitaire en histoire de l'art jusqu'à l'obtention de mon master en 2019.



Mon travail de mémoire pour mon Master était axé sur les liens entre la peinture et le théâtre en France du début XVIIIe siècle :

"<<La Poésie et la Peinture>>

Comédie allégorique en prose de Charles-Antoine Coypel (1694-1752) :

De l'Ut pictura poesis à un Ut pictura theatrum, réflexions sur des liens entre le théâtre et la peinture"







En amont de mes études, j'ai eu la chance de suivre des cours de théâtre et ai peaufiné ma culture générale par de nombreuses lectures, visionnages de films ou écoutes de différents types de musique. En plus de quelques visites de sites culturels et patrimoniaux dans d'autres villes françaises.



J'aime le contact avec les gens, leur partager et transmettre du savoir ou des émotions (ou du fun), et continuer à apprendre.

Ce que j'ai fait avec plaisir lors de ma dernière expérience au sein de la Forge Musée d'Etueffont. J'y ai appris sur l'art de forger et plus généralement sur les anciens métiers ou la vie paysanne d'antan d'un village du nord Franche-Comté au cours de la moitié XIXe à la première moitié du XXe siècle (période de basculement entre le mode de vie agraire et le monde ouvrier).

J'ai ainsi pu présenter les collections de l'établissement aux visiteurs dans le cadre de visites commentées.



Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez peut-être compris que j'apprécie la diversité, découvrir et apprendre de nouvelles choses, principalement concernant la culture, les arts vivants, mais aussi d'autres champs "à la mode" comme le développement personnel, ou la psychologie car j'aime comprendre l'humain (les émotions, blocages, limites et ainsi savoir faire preuve de lucidité, de compréhension et d'empathie au mieux).



Pour finir, je suis à la recherche d'une activité/voie professionnelle où au service d'une entreprise/association/structure/entrepreneur je pourrais collaborer en faisant un peu de tout ça : la culture quelle que soit sa forme et ses médiums est nécessaire au bien être de chacun



#culture #arts #vie