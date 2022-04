Anne-Laure SAUZEAU

Le suivi diététique s'adresse à tout type de population (enfant, femme enceinte, allaitante, adulte bien portant, sportif, en sevrage tabagique, ou souffrant de diverses pathologies (diabète, MICI, dyslipidémie...)).



Mes engagements :

— Etre à l’écoute des maux et attentes afin de trouver l’origine des troubles alimentaires

— Fixer des objectifs réalisables, mesurables et évolutifs

— Utiliser du matériel professionnel pour la prise de mesures (Tanita SC330, logiciel diététique Géni)

— Améliorer l'état de santé général : le rééquilibrage alimentaire doit obtenir des résultats physiques et curatifs

— Personnaliser le suivi : un programme spécifique par patient

— Opérer des changements et/ou modifications progressifs pour des résultats visibles et durables

— Entretenir une relation permanente par téléphone ou courriel pour un accompagnement réel

— Elaborer des programmes alimentaires simples et clairs, peu contraignants au quotidien

— Donner du sens à toutes les décisions prises au cours des consultations





Mes compétences :

Diététique

Enseignement

Adaptabilité

Dynamisme