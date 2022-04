Anne-Laure SIBILLE

De tempérament passionné et engagé, je cherche à étendre mon champ et mes perspectives professionnels.

De formation généraliste en communication, j‘ai rapidement eu l’opportunité de relever d’importants défis à des postes de coordination, de négociation et de management dans le domaine des ventes (BtoC / BtoB)

Confortée dans ma détermination à toujours me poser de nouveaux challenges, j’estime que la clef du succès réside dans la capacité à capitaliser sur ses forces et sensibilités et à se confronter aux exigences de sociétés leaders sur leur marché, et à forte croissance.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Marketing

Grands comptes

Management

Coordination

Négociation

Animation des ventes