Anne-Laure SOTH

Actuellement en dernière année de baccalauréat professionnel commerce et intégrant l’école de commerce et de management à Besançon à la rentrée prochaine de Septembre 2019, je suis à la recherche d’un poste en alternance en Assistante Ressources Humaines pour découvrir les différents aspects liés au secteur des ressources humaines, tels que l'administration du personnel, le recrutement et la formation. Dynamique, motivée, autonome, sociable, j'apprécie le travail en équipe, je suis certaine de pouvoir être une collaboratrice active au sein de toute équipe.